Verschiebung zu den Kantonen

Auf der Finanzierungsseite bringe die Einführung der einheitlichen Finanzierung von ambulanten und stationären Behandlungen (Efas) im Jahr 2028 spürbare Veränderungen. Die Ausgaben der Kantone steigen gemäss der KOF im letzten Prognosejahr um 12,2 Prozent, während die Kosten der obligatorischen Krankenpflegeversicherung lediglich um 0,7 Prozent zulegen. Diese Verschiebung dämpfe zwar den Anstieg der Krankenkassenprämien, senke die gesamten Gesundheitsausgaben an sich jedoch nicht.