Der Bericht beleuchtet zudem den vorzeitigen Ausstieg aus dem Beruf. Während 75 Prozent der Absolventen der Krankenpflege unmittelbar nach ihrer Ausbildung in einer Gesundheitseinrichtung arbeiten, sinkt dieser Anteil im Alter von 40 Jahren auf 47 Prozent. «Ein Teil der künftigen Absolventen wird den Beruf verlassen oder ausserhalb einer Gesundheitseinrichtung tätig sein», heisst es in dem Bericht.