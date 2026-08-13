Mit Sorge sieht die Branche die niedrigen Wasserstände in mehreren Flüssen, da Binnenschiffe auch Getreide oder Düngemittel befördern. «Wasserstrassen sind die zentrale Lebensader für den Transport landwirtschaftlicher Güter», sagte das Vorstandsmitglied des Raiffeisenverbands, Philipp Spinne. Und dass die Logistik funktioniere, sei ein entscheidender Faktor. Für Anlieferungen der aktuellen Ernte seien die Lagerkapazitäten der Genossenschaften gross genug. Sichergestellt werden müsse dann aber der weitere Transport zu Exporthäfen in Nord- und Ostsee und zur Verarbeitung. «Das Getreide muss an die Mühlen.»