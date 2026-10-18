In der Stadt Limoges etwa setzten Randalierer das unter Denkmalschutz stehende Rathaus in Flammen, das weitgehend ausbrannte. Der Bürgermeister der zentralfranzösischen Stadt, Guillaume Guérin, sagte laut dem Sender lci: «Es gibt keine Worte, um das Geschehene zu verurteilen, so abscheulich ist es. Das Land befindet sich in einer chaotischen Lage.» Er sprach umringt von Abgeordneten, die Tränen in den Augen hatten. «Sie haben ein Gebäude zerstört, das den Einwohnern von Limoges am Herzen liegt, aber sie haben den öffentlichen Dienst nicht zerstört», sagte er.