Er verteidige nicht jeden Einsatz von Feuerwerk, zu jeder Zeit, an jedem Ort, so Bischof. Sicherheitsvorschriften, Rücksicht auf die Umgebung und Verbote bei Trockenheit seien zu begrüssen, nicht aber ein generelles Verbot. «Die Schweiz lebt nicht nur von Gesetzen und Institutionen, sie lebt auch von ihren gemeinsamen Feiertagen, ihren lokalen Bräuchen.»