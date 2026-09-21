Das fordert die IG Metall ausserdem

Gefordert wird darüber hinaus, dass die Unternehmen wieder stärker in die deutschen Standorte investieren. Etwa in Bereiche wie Batteriefertigung, autonomes Fahren und moderne Produktionsanlagen. Ausserdem brauche es wieder mehr Modelle, die grosses Volumen bringen und für mehr Auslastung in den Fabriken sorgen. «Investitionen in Standorte statt Geldregen für Aktionäre!», lautet der Slogan der Gewerkschaft. Auch die Politik wird in die Pflicht genommen. Sie müsse für niedrigere Stromkosten und weniger Bürokratie sorgen. Ausserdem fordert die Gewerkschaft eine Ausweitung der Zölle bei Autos aus China sowie Finanzhilfen für Zulieferer im Umbau./hum/DP/zb