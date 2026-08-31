Bei zwei Dritteln der Bauarbeiter gab es keine Anpassung der Arbeitszeiten. Selbst bei 39 Grad arbeiteten die allermeisten den ganzen Tag. Über 80 Prozent der Baustellen machten keine regelmässigen Kühlpausen ab 33 Grad, wie von der Schweizerischen Unfallversicherung (Suva) vorgesehen. Nur jede dritte Baustelle verfügte über einen kühlen Pausenort.