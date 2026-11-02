Swissport sei nicht gewillt, ein «faires Angebot» der Arbeitsbedingungen auszuhandeln, teilte die Gewerkschaft des Bodenpersonals der Luftfahrt (SEV-GATA) am Montag mit.
Ende Jahr läuft der Gesamtarbeitsvertrag für das Bodenpersonal Swissport am Flughafen Zürich aus. Er wurde zuletzt 2022 erneuert. «Bereits damals mussten die Arbeitnehmenden nach der Corona-Pandemie schmerzhafte Zugeständnisse machen», schreibt die Gewerkschaft.
Die Arbeitnehmerverbände forderten deutliche Lohnerhöhungen. «Doch Swissport Zürich weigerte sich, auf die Forderungen der Arbeitnehmerverbände einzugehen», heisst es weiter.
Die Arbeitnehmerverbände seien weiterhin zu Gesprächen bereit, sofern Swissport ein faires Angebot vorlege. Andernfalls planen sie Arbeitskampfmassnahmen bis hin zu einem Streik.
(AWP)