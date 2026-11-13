An einem Kongress in Bern haben die SGB-Delegierten den Führungsorganen den Auftrag gegeben, den Initiativtext auszuarbeiten. Das teilte der SGB am Freitag mit. Die Führungsorgane sollen entscheiden, wann genau die Initiative lanciert wird.
Wer eine Berufslehre abgeschlossen habe, solle von seinem Lohn leben können, hatte die SGB-Spitze in der Einladung zum Kongress geschrieben. Heute verdienten aber fast drei von zehn Berufsleuten trotz Lehrabschlusses weniger als 5000 Franken pro Monat. Besonders betroffen seien Frauen. Es gelte deshalb, die Lehre aufzuwerten.
Die SGB-Spitze wird laut der Mitteilung prüfen, ob mit der geplanten Initiative auch acht Wochen Ferien für Lernende gefordert werden sollen.
(AWP)