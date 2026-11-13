Wer eine Berufslehre abgeschlossen habe, solle von seinem Lohn leben können, hatte die SGB-Spitze in der Einladung zum Kongress geschrieben. Heute verdienten aber fast drei von zehn Berufsleuten trotz Lehrabschlusses weniger als 5000 Franken pro Monat. Besonders betroffen seien Frauen. Es gelte deshalb, die Lehre aufzuwerten.