Beschlossen haben die Offensive für mehr Rente aus der zweiten Säule am Donnerstag die Delegierten des SGB an einer ausserordentlichen Versammlung. Sie verlangen ausserdem für 2027 einen Mindestzins von 3 Prozent auf den Altersguthaben. Davon sollen 2 Prozent den eigentlichen Mindestzins ausmachen, während das dritte Prozent als Nachholprozent verstanden wird.