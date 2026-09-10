In vielen Branchen befänden sich die Löhne real auf dem Niveau von 2016 oder gar darunter, sagte sie weiter. Besonders treffe dies auf das Gastgewerbe, das Gesundheitswesen, auf Teile der Industrie sowie auf den Bau und den Detailhandel zu. Angesagt sei generell 2,5 Prozent mehr Lohn, so Alleva. Die Unia werde diese Forderungen in die aktuellen Gesamtarbeits- und Landelsmantelverträge einbringen.