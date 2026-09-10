Seit Jahren hinkten die Reallöhne der Produktivität hinterher. Wäre der mittlere Lohn entsprechend mitgewachsen, müsste er heute monatlich um 500 Franken höher liegen. Teilweise hätten die Lohnerhöhungen nicht einmal die Teuerung ausgeglichen, was insbesondere im Gesundheitswesen, im Gastgewerbe und in den Verkehrsbranchen der Fall sei.