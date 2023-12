In intensiven Lohnverhandlungen sei es den Gewerkschaften gelungen, in verschiedenen Branchen Fortschritte im Teuerungsausgleich und bei der Reallohnerhöhung zu erzielen, teilte der SGB in einer Medienmitteilung am Freitag mit. Für viele Arbeitnehmenden bleibe der Lohnrückstand aber weiterhin hoch, weshalb der SGB substanzielle Reallohnerhöhungen in den noch laufenden Lohnverhandlungen fordert.