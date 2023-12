Nah am Rekordniveau der Aktien hat eine von Munich Re in Aussicht gestellte Gewinnsteigerung die Anleger am Freitag nicht nachhaltig zum Zugreifen ermutigt. Nachdem die Aktien am Mittwoch erstmals die 400-Euro-Marke erreicht und am Vortag Gewinnmitnahmen eingesetzt hatten, gab es zu Wochenschluss nur wenig Bewegung. Frühe Kursgewinne verflüchtigten sich, letztlich ging es um 0,1 Prozent nach unten.

15.12.2023 18:49