Als wichtigsten Treiber machen die Experten das Geschäft mit Luxusparfüms aus. Für dieses errechnen die Analysten im dritten Quartal ein organisches Wachstum von 31 Prozent. Ein Teil davon sei zwar auf nachgeholte Bestellungen aus dem zweiten Quartal zurückzuführen, die Nachfrage sei aber auch darüber hinaus ausgesprochen stark. Das Wachstum sei zudem vor allem durch höhere Absatzmengen und kaum durch Preiserhöhungen zustande gekommen.