Die Givaudan-Titel gewinnen um 9.20 Uhr 6,7 Prozent auf 3723 Franken, während der Gesamtmarkt (SMI) 1,3 Prozent im Plus steht. Im bisherigen Jahresverlauf (Stand Vorabend) steht ein Plus von 11 Prozent zu Buche.
Das organische Umsatzwachstum beschleunigte sich im dritten Quartal auf 8,6 Prozent nach 4,3 Prozent im zweiten und 2,8 Prozent im ersten Quartal. Analysten hatten gemäss AWP-Konsens lediglich mit einem Plus von 4,7 Prozent gerechnet. Die Wachstumsbeschleunigung fiel damit deutlich stärker aus als erwartet.
Als wichtigsten Treiber machen die Experten das Geschäft mit Luxusparfüms aus. Für dieses errechnen die Analysten im dritten Quartal ein organisches Wachstum von 31 Prozent. Ein Teil davon sei zwar auf nachgeholte Bestellungen aus dem zweiten Quartal zurückzuführen, die Nachfrage sei aber auch darüber hinaus ausgesprochen stark. Das Wachstum sei zudem vor allem durch höhere Absatzmengen und kaum durch Preiserhöhungen zustande gekommen.
Die ZKB spricht von einer «eindrücklichen Wachstumsbeschleunigung». Nach dem verhaltenen Jahresstart habe Givaudan nicht nur im Riechstoffgeschäft, sondern auch im zuletzt stagnierenden Aromengeschäft wieder an Schwung gewonnen. Die positive Überraschung sei allerdings vor allem der Luxusparfümerie zu verdanken.
Der überproportionale Anstieg im Geschäft mit den margenstarken Luxusparfüms dürfte sich positiv auf die Profitabilität auswirken, wie mehrere Analysten herausstreichen. Vontobel erwartet deshalb steigende Konsenserwartungen für das Umsatzwachstum und die Margen. Gewinnzahlen wird Givaudan allderings erst wieder Ende Januar 2027 anlässlich der Jahresergebnisse 2026 ausweisen.
Ein Schwachpunkt bleibt dagegen Nordamerika im Aromengeschäft. Dort belasten weiterhin die schwache Nachfrage nach funktionalen Inhaltsstoffen sowie im dritten Quartal erfolgte Rückerstattungen von US-Zöllen an Kunden die Entwicklung.
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(AWP)