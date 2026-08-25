Im Visier der indischen Wettbewerbsbehörden stehen dabei der Genfer Aromen- und Riechstoffkonzern Givaudan sowie DSM-Firmenich und der US-Konkurrent International Flavors & Fragrances (IFF). Das berichtet die Nachrichtenagentur Reuters am Dienstag unter Berufung auf ein ihr vorliegendes Behörden-Dokument. Bei der Untersuchung gehe es um mutmassliche Preisabsprachen seit 2024. Die indische Wettbewerbskommission CCI habe bereits einen Untersuchungsbericht erstellt und diesen den Unternehmen im Februar zugestellt.