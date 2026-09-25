Infracore-Offerte nicht belastbar

Dagegen hat sich die GZO erneut gegen ein Angebot der Infracore AG entschieden, die ihren ursprünglichen Vorschlag in der vergangenen Woche noch nachgebessert hatte. Infracore hatte ihr Angebot für den Erwerb der Spitalimmobilien im Rahmen einer «Sale-and-lease-back»-Transaktion mit zusätzlichen Finanzierungselementen ergänzt, die laut GZO aber alle noch hätten verhandelt werden müssen.