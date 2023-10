Die Produktion von Kupfer sank in den Monaten Januar bis September im Jahresvergleich um 5 Prozent auf 735'800 Tonnen, teilte Glencore am Montag in seinem aktuellen Produktionsbericht mit. Die Kohleförderung stieg derweil im gleichen Zeitraum leicht an. Das Plus lag bei 2 Prozent auf 83,9 Millionen Tonnen.