Glencore und Norsk Hydro ASA («Hydro») haben die Transaktion zum Erwerb einer 30 Prozent-Beteiligung an Alunorte S.A. («Alunorte») und einer 45-Prozent Beteiligung an Mineracão Rio do Norte S.A. («MRN») abgeschlossen. Der Deal war im vergangenen April angekündigt worden.

01.12.2023 18:10