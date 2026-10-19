Das Projekt soll die Lebensdauer der Antapaccay-Mine auf über 40 Jahre verlängern und die Kupferproduktion deutlich steigern, wie Glencore am Montag bekanntgab.
awp-robot/rw
(AWP)
Glencore hat für das Coroccohuayco-Kupferprojekt im peruanischen Espinar die erforderlichen Landzugangsvereinbarungen abgeschlossen. Damit kann das Unternehmen nun die letzten Genehmigungen einholen, um die erste Produktion im zweiten Halbjahr 2029 zu ermöglichen.
Das Projekt soll die Lebensdauer der Antapaccay-Mine auf über 40 Jahre verlängern und die Kupferproduktion deutlich steigern, wie Glencore am Montag bekanntgab.
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