Der Kanton Glarus hält in seiner neuen Eignerstrategie für die GLKB an seiner Mehrheitsbeteiligung und der Staatsgarantie fest. Der Regierungsrat verabschiedete die Strategie am 10. November, wie die Bank in einem Communiqué vom Freitag schrieb. Sie ersetzt die Strategie von 2008 und berücksichtigt veränderte Rahmenbedingungen sowie inzwischen erreichte Ziele.