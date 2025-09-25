«Das Ausmass dieses Anstiegs war vergleichbar mit dem Zuwachs in der zweiten Hälfte des Jahres 2020, als die politischen Reaktionen auf die Pandemie zu einem beispiellosen Aufbau der weltweiten Verschuldung führten», hiess es in dem IIF-Bericht. Die weltweite Schuldenquote im Verhältnis zur Wirtschaftsleistung sank zwar langsam weiter auf knapp über 324 Prozent. In den Schwellenländern erreichte diese Quote jedoch mit 242,4 Prozent einen neuen Rekord. Die Gesamtverschuldung der Schwellenländer stieg im zweiten Quartal um 3,4 Billionen Dollar auf einen Höchststand von mehr als 109 Billionen Dollar.