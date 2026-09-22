Der Verkauf wirkt sich zudem positiv auf das Ergebnis aus. Im Zusammenhang mit der geplanten Schliessung hatte der Verwaltungsrat eine Rückstellung für die Abschreibung des Restwerts der Infrastruktur sowie für den Finanzierungsbedarf des Sozialplans gebildet. Die Rückstellung für die Infrastruktur wird durch den Verkauf gedeckt und kann aufgelöst werden.