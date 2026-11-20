Am Vormittag gibt der Goldpreis rund 1,5 Prozent auf 3570 Dollar pro Unze nach. Kurz zuvor war er bis auf 3514 Dollar gefallen. Einen tieferen Stand hatte er zuletzt im September 2025 erreicht.
Damit hat sich der seit Monaten anhaltende Abwärtstrend nochmals beschleunigt. Allein seit Wochenbeginn summiert sich das Minus auf rund 9 Prozent. Ende Januar hatte Gold mit knapp 5600 Dollar je Unze noch einen Höchststand erreicht.
Die anhaltenden geopolitischen Unsicherheiten und die Nachfrage der Zentralbanken bieten dem Edelmetall zwar eine gewisse Unterstützung. Die Aussichten auf eine nachhaltige Erholung bleiben jedoch verhalten. «Das fundamentale Umfeld bleibt für das Edelmetall weitgehend ungünstig», kommentiert Ricardo Evangelista von ActivTrades.
Zinssorgen belasten
Gold steht insbesondere aufgrund der erwarteten geldpolitischen Straffung durch die US-Notenbank Fed unter Druck, schreiben die Experten von Trading Economics. Steigende Zinsen erhöhten die Opportunitätskosten für das Halten unverzinster Vermögenswerte wie Gold.
Entsprechend aufmerksam dürften die Anleger die anstehenden US-Konjunkturdaten sowie Äusserungen von Fed-Vertretern verfolgen. Sie könnten Hinweise darauf liefern, wie stark die Geldpolitik in den kommenden Monaten gestrafft wird.
«Vor diesem Hintergrund hat der US-Dollar seinen höchsten Stand seit 19 Monaten erreicht, während der Anstieg der Renditen von US-Staatsanleihen die Attraktivität von Gold, das keine Rendite abwirft, weiter geschwächt hat», erklärt Evangelista.
Liquidität für KI
Zusätzlich belastet wird Gold durch den gestiegenen Liquiditätsbedarf der Investoren. Die von der künstlichen Intelligenz ausgelösten Turbulenzen an den Aktienmärkten hätten Anleger dazu veranlasst, Goldpositionen zu verkaufen, um Verluste an anderen Märkten auszugleichen, schreiben die Analysten von Trading Economics.
In diesem Zusammenhang wird auch auf den milliardenschweren Börsengang des KI-Unternehmens Anthropic am Donnerstag verwiesen. Für die Zeichnung der Aktien wurde viel Kapital mobilisiert, das damit vorerst an anderer Stelle nicht zur Verfügung stand.
Auch Silber und Bitcoin unter Druck
Der Ausverkauf beschränkt sich nicht auf Gold, auch der Silberpreis ist deutlich zurückgekommen. Aktuell kostet eine Unze Silber gut 41 Dollar. Vor einem Monat waren es noch knapp 60 Dollar gewesen, Ende Januar hatte der Preis zeitweise sogar fast 120 Dollar erreicht.
Auch Bitcoin, häufig als digitales Gold bezeichnet, kann sich dem Abwärtssog nicht entziehen. Die grösste Kryptowährung hat im vergangenen Monat rund ein Viertel ihres Werts eingebüsst. Allein in den vergangenen 24 Stunden summiert sich das Minus auf rund 3 Prozent.
Zuletzt schwankte der Bitcoin um die Marke von 62'000 Dollar und notiert damit nur noch knapp über dem Jahrestief von Mitte Juni. «Die Anlegerstimmung ist stark angeknackst», fasst die LBBW zusammen.
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(AWP)