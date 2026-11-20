Der Goldpreis ist am Freitagvormittag auf den tiefsten Stand seit über einem Jahr gefallen und notiert nur noch leicht über 3500 US-Dollar. Die Aussicht auf Zinserhöhungen durch die Zentralbanken sowie steigende Renditen bei Staatsanleihen schwächen die Attraktivität von Edelmetallen und auch Kryptowährungen wie Bitcoin.