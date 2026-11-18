Bereits am Dienstag hatte der Präsident der regionalen Notenbank von St. Louis, Alberto Musalem, erklärt, die US-Wirtschaft werde wahrscheinlich noch vor dem kommenden Frühjahr «mehrere Zinserhöhungen» benötigen. Und auch für seinen Amtskollegen von der New Yorker Fed, John Williams, hat die US-Notenbank Fed noch einiges zu tun, um die Inflation wieder auf ihr Ziel von 2 Prozent zurückzuführen. Gleichwohl betonte Williams am Dienstagabend auch, dass es keinen Grund für einen übertrieben hohen Zinsschritt gebe.