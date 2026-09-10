Der Goldpreis bewegt sich seit dem Wochenstart in einer engen Bandbreite. Der Markt wartet primär auf die am Freitag anstehenden Verbraucherpreisdaten aus den USA. Die Daten dürften laut Experten entscheidend für die US-Notenbank sein, die am Mittwoch ihre Zinsentscheidung veröffentlichen wird. Der Markt ist immer noch gespalten und preist eine Chance für eine Zinserhöhung zu rund 65 Prozent ein. Höhere Zinsen würden Gold weniger attraktiv machen.