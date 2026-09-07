Der Goldpreis knüpfte zum Wochenstart an seine Verluste vom Freitag an. Ein robuster US-Arbeitsmarkt hatte die Spekulationen auf Leitzinsanhebungen in den USA verstärkt. Eine Leitzinserhöhung würde die Attraktivität von Gold mindern, da es keine Zinsen abwirft. Die US-Notenbank wird in der kommenden Woche über ihre Zinsen entscheiden. Eine Zinserhöhung gilt als möglich, aber nicht als sicher. US-Präsident Donald Trump forderte zuletzt hingegen erneut Zinssenkungen.