Damit näherte sich die Notierung wieder dem Niveau zu Beginn der Woche, als der Goldpreis über 4.200 Dollar gehandelt worden war. Durch die stärkere Spekulation auf höhere Zinsen nach einer unerwartet hohen Inflation in den USA war der Goldpreis zur Wochenmitte bis auf 4.073 Dollar gefallen. Die Anleger hatten zeitweise verstärkt auf Staatsanleihen gesetzt, was die Nachfrage nach Edelmetallen bremste, die keine Zinsen abwerfen.