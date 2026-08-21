Der Goldpreis ist am Freitag deutlich gestiegen und hat den höchsten Stand seit drei Monaten erreicht. An der Börse in London wurde eine Feinunze (etwa 31,1 Gramm) bei 4.601 US-Dollar gehandelt. Das sind fast zwei Prozent mehr als am Vortag und der höchste Stand seit Mitte Mai. Am Markt wird der Anstieg weiter mit den Plänen der US-Regierung zum Kauf von US-Staatsanleihen erklärt.