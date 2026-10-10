Im vergangenen Jahr habe Oman zwar mit vier Millionen Besuchern einen Rekord verzeichnet, doch 2026 dürfte die Zahl «massiv» zurückgehen, sagte Al Maamari. Im Januar und Februar dieses Jahres habe das Wachstum noch im zweistelligen Bereich gelegen. «In der Region, nicht nur im Oman, lief es wirklich sehr gut. Und dann begann der Krieg», sagte er.