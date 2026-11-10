Der Golf-Kooperationsrat wurde 1981 gegründet, nur zwei Jahre nach der iranischen Revolution 1979 und in der frühen Phase des Ersten Golfkriegs zwischen dem Irak und dem Iran. Schon zu Beginn standen Fragen zur gemeinsamen Sicherheit im Fokus. Wenige Jahre später wurden die «Halbinsel-Schutzkräfte» gegründet, die zeitweise 40.000 Soldaten umfassten und die 2011 bei der Niederschlagung der Massenproteste in Bahrain zum Einsatz kam. Dabei ging es aber um innere Unruhen und keine Bedrohung von aussen.