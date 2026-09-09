Finnland hat sich in den vergangenen Jahren zu einem wichtigen Standort für Rechenzentren entwickelt. Das vergleichsweise kühle Klima erleichtert deren Kühlung, zudem ist Strom relativ günstig. Google ist bereits seit 2009 im Land präsent und baute damals eine ehemalige Papierfabrik in Hamina zu einem Rechenzentrum um.