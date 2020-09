Google ist weiterhin attraktivster Arbeitgeber in der Schweiz

Das Klassement umfasst Jobs in den Bereichen Geschäft (Business), Ingenieurwesen und IT. Befragt wurden 11'592 Studenten der Wirtschafts- und Ingenieurswissenschaften. Bei allen drei Berufsfeldern führt Google die Rangliste an.

In der Kategorie Business belegen Rolex und die Fluggesellschaft Swiss die Plätze zwei und drei, gefolgt von Nestlé und der Migros.

Bei den Ingenieuren hatte Google letztes Jahr den Spitzenplatz an die SBB verloren. Die SBB rangiert nun auf Rang zwei vor Rolex auf dem dritten Platz. Hinter diesen reihen sich ABB und Nestlé ein.

Im IT-Bereich belegen Microsoft, Swisscom, die SBB und der Onlinehändler Digitec Galaxus die Plätze zwei bis fünf.

(SDA)