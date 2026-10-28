Googles Mutterkonzern Alphabet hat im vergangenen Quartal mit seinem Umsatz die Wall-Street-Erwartungen verfehlt. Die Aktie fiel in einer ersten Reaktion im nachbörslichen Handel um neun Prozent. Alphabet steigerte den Umsatz im Jahresvergleich um 25 Prozent auf 127,6 Milliarden Dollar (114,4 Mrd Euro). Der Gewinn sank derweil um ebenfalls rund ein Viertel auf knapp 26,2 Milliarden Dollar. Die Gewinnentwicklung bei Alphabet hängt inzwischen stark an Schwankungen bei der Bewertung von Investitionen etwa in die Weltraumfirma SpaceX ab.