Die Werbeerlöse rund um die Google -Suche - eine zentrale Geldquelle des Konzerns - wuchsen im Jahresvergleich um rund zwölf Prozent auf 63,35 Milliarden Dollar. Das lag unter den Erwartungen der Analysten, die im Schnitt eher mit rund 65 Milliarden Dollar gerechnet hatten. Der Umsatz mit Cloud-Diensten, auf den die Börse traditionell stark achtet, wurde mit 30,7 Milliarden Dollar etwas mehr als verdoppelt.
Wie auch andere Tech-Riesen steckt Alphabet Dutzende Milliarden Dollar in den Ausbau der Infrastruktur für Künstliche Intelligenz. Im vergangenen Quartal stiegen die Kapitalinvestitionen auf gut 51 Milliarden Dollar von knapp 45 Milliarden Dollar in den drei Monaten davor./so/DP/he
(AWP)