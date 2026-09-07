Von den 49 untersuchten umsatzstärksten B2C-Onlineshops liefern noch 12,2 Prozent unabhängig vom Bestellwert kostenlos, wie es in einer Mitteilung vom Wochenende heisst. Im vergangenen Jahr waren es 15 Prozent gewesen. 2023 lieferten noch 20 Prozent der Shops kostenlos. Bei knapp zwei Dritteln der Shops ist der Versand derzeit erst ab einem bestimmten Bestellwert gratis, bei 22,5 Prozent fallen immer Versandkosten an.