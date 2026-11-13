Bei der Kapitalerhöhung zeichnete laut Medienberichten Ebners Beteiligungsgesellschaft Patinex sämtliche neu ausgegebenen Aktien und erhöhte damit ihren Anteil auf 55 Prozent. Stoffel wirft der BZ Bank vor, auf die Ausübung von Bezugsrechten zugunsten der bisherigen Investoren verzichtet und damit Ebner die Übernahme sämtlicher neuer Aktien ermöglicht zu haben. Darin sieht er eine Verletzung einer Andienungsvereinbarung.