Das vom Departement für Finanzen und Gemeinden (DFG) erstellte Papier habe die GKB zur Kenntnis genommen und sie habe die Umsetzung dazu beschlossen, teilt die Bank am Donnerstagabend mit. Dabei soll die Bank an ihrer Rechtsform als selbständige öffentlich-rechtliche Anstalt festhalten und auch in Zukunft den öffentlichen Auftrag erfüllen.