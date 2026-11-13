Hinter der Klage steckt der Investor Remo Stoffel, wie eine Sprecherin von Priora Suisse, Stoffels Gesellschaft, bereits im Mai 2026 gegenüber der Nachrichtenagentur AWP bestätigt hatte. Seinerzeit hatte die GKB erstmals über die Klage berichtet. Die Bank hatte Remo Stoffel nicht selbst namentlich als Kläger bezeichnet.