Moskau wirft der ukrainischen Armee vor, das Umfeld von Saporischschja zu beschiessen. Greenpeace hat mehrere dieser angeblichen Vorfälle anhand von Satellitenaufnahmen analysieren lassen und geht davon aus, dass die Vorwürfe nicht stimmen. Eher gehe es um russische Sabotage an den Leitungen, um den Druck auf die Ukraine zu erhöhen und Angst vor einem Atomunfall zu schüren, sagte der Greenpeace-Fachmann Shaun Burnie. Ukrainischen Angaben nach strebt Moskau auch einen Anschluss des AKWs an das eigene Stromnetz an. Das Kernkraftwerk Saporischschja liegt etwa 100 Kilometer von der gleichnamigen südukrainischen Grossstadt entfernt./fko/DP/stk