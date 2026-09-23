Iranische Streitkräfte und das US-Militär hatten in der Strasse von Hormus wiederholt Schiffe angegriffen, um jeweilige Blockaden der Meerenge durchzusetzen. Der Vorfall der «Caroline Bezengi» entspringt jedoch mutmasslich einem anderen Konflikt: Der Tanker habe im russischen Hafen Noworossijsk mit grosser Wahrscheinlichkeit Öl geladen, teilte das Geodaten-Unternehmen Synmax Ende Juli mit. Schiffe der russischen Schattenflotte gelten als häufig veraltet und Seefahrtrisiko. Beobachter spekulierten auch, ob die Ukraine das Schiff angegriffen haben könnte./mar/DP/stk