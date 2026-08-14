Greift das Gremium zu einem Trick?

Das Gremium könnte laut «New York Times» mit der Abstimmung über einen Umweg versuchen, Trumps Name schlussendlich doch wieder ans Gebäude zu bringen: Dieser soll demnach nicht als offizielle Umbenennung des Kennedy Centers, sondern als Zusatzhinweis auf seine geplante Restaurierung und Renovierung an die Fassade montiert werden. Nach dem Willen des Gremiums soll der Zusatz «Restauriert und renoviert von Präsident Donald J. Trump» angebracht werden, wie neben der «New York Times» auch der Sender NPR berichtete. Ein konkreter Zeitpunkt für eine Montage wurde in den Medienberichten nicht genannt.