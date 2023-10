Arisch (awp/sda/dpa) - Der Grenzübergang Rafah zwischen Ägypten und dem Gazastreifen könnte nach Angaben des Ägyptischen Roten Halbmondes am Mittwoch geöffnet werden, um verwundete Palästinenser zur Behandlung nach Ägypten zu lassen. Die Mitarbeiter seien informiert worden, sich für Mittwoch bereitzuhalten, sagte der Generalsekretär des Roten Halbmonds im Nord-Sinai, Raed Abdel Nasser, der Deutschen Presse-Agentur am Dienstagabend. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt. Der palästinensische Botschafter in Ägypten sagte indessen, er sei bisher nicht über eine mögliche Öffnung informiert worden.

31.10.2023 21:43