Die schwedische Umweltaktivistin Greta Thunberg unterstützt die Schülerproteste in Frankreich und hat sich im Pariser Vorort Saint-Denis unter die Demonstranten gemischt. «Unsere Zukunft wird uns geraubt. Und wie wir hier gesehen haben, erhalten die Schulen nicht die Investitionen, die sie benötigen, was jungen Menschen einfach signalisiert, dass sie in unserer Gesellschaft keine Priorität haben», sagte Thunberg vor Journalisten.