Die jungen Menschen aber würden nicht aufgeben und für ihre Zukunft kämpfen. «Deshalb bin ich unglaublich stolz auf die französischen Schüler.» Der französischen Polizei warf Thunberg ein extrem gewalttätiges Auftreten gegenüber den jungen Demonstranten vor. «Eigentlich sollten sie junge Menschen schützen. Eigentlich sollten sie deren Menschenrechte schützen.»
An einem erneuten landesweiten Aktionstag blockierten junge Leute in Frankreich mehr als 200 Gymnasien. Auch vor Universitäten gab es Demonstrationen. Allerdings ging nach Angaben des Bildungsministeriums, das sich auf vorläufige Zahlen vom Mittag stützte, die Beteiligung an den Protesten weiter zurück.
In Paris und anderen Grossstädten waren für Dienstagnachmittag Kundgebungen geplant, denen sich auch die Bildungsgewerkschaften anschliessen wollten. Junge Menschen gehen seit über zwei Wochen für eine bessere Ausstattung von Gymnasien, mehr Vertretungslehrer und bessere Lernbedingungen auf die Strasse./evs/DP/mis
(AWP)