Zuschuss auch rückwirkend für Sommermonate
Für Juni, Juli und August wird die Beihilfe von 12 auf 24 Cent je Liter erhöht. Nach Angaben des Ministeriums ist Dieselkraftstoff der grösste Kostenfaktor in der Fischerei.
Mit der Massnahme sollen die Fischer ähnlich unterstützt werden wie die Landwirte, die staatliche Hilfen für Düngemittel erhalten haben. Die Regierung prüfe zudem weitere Hilfen für die kommenden Monate. Dazu sollen noch im Oktober Entscheidungen bekanntgegeben werden, berichtete der griechische Rundfunk weiter./tt/DP/mis
(AWP)