Griechenland verdoppelt die staatliche Dieselhilfe für Berufsfischer. Die Unterstützung für die Monate April und Mai 2026 steigt von 16 auf 32 Cent je Liter, teilte das Landwirtschaftsministerium mit. Der Entscheidung waren Proteste der Fischer vorausgegangen. Mit ihren Booten hatten sie tagelang die Uferpromenade von Thessaloniki, der zweitgrössten Stadt Griechenlands, blockiert. Die Fischer forderten angesichts gestiegener Treibstoffkosten eine höhere staatliche Unterstützung.