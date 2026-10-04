Gedenken an die Opfer

Bei dem Massaker in Lyngiades und den umliegenden Orten wurden nach griechischen Angaben 88 Menschen von deutschen Besatzungstruppen getötet. Unter den Opfern waren mehr als 40 Kinder und Jugendliche im Alter von bis zu 17 Jahren. Die Tat ereignete sich während der deutschen Besatzung Griechenlands im Zweiten Weltkrieg. 2014 hatte der damalige Bundespräsident Joachim Gauck Lyngiades besucht und einen Kranz am Denkmal des Massakers gelegt.