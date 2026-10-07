Griechenland und die USA beabsichtigen ihre strategische Zusammenarbeit weiter auszubauen. Dies erklärten US-Aussenminister Marco Rubio und sein griechischer Amtskollege Giorgos Gerapetritis in Athen. «Das Bündnis mit Griechenland ist eine Quelle der Stabilität in einer instabilen Welt» der USA, sagte Rubio. Angesichts der Spannungen im östlichen Mittelmeer fügte er hinzu: «Wir wollen nicht, dass die Wiege der westlichen Zivilisation bedroht wird.» Der griechische Aussenminister Gerapetritis betonte: «Die griechisch-amerikanische Partnerschaft war noch nie so stark, tief und geschlossen».