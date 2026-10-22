Bei einem Wahlkampfauftritt von US-Präsident Donald Trump im Bundesstaat South Carolina ist es zu gewalttätigen Angriffen auf Störer im Publikum gekommen. «Der hat voll einen abbekommen», sagte Trump, nachdem einer der Störer in der Menschenmenge zu Boden ging. Über ihm war auf Aufnahmen des Senders Fox News ein weiterer Zuschauer zu sehen, der mehrfach zum Schlag ausholte. «Das war grossartig», jubelte Trump. Danach fragte er anerkennend: «Wer ist der Typ, der diesen Schlag gelandet hat?»