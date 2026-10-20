Die Störungen beeinträchtigten unter anderem den digitalen Zahlungsverkehr und Kontodienste von Finanzdienstleistern wie der Digitalbanken Revolut und ING . Nutzer in verschiedenen europäischen Ländern klagten über zeitweise Einschränkungen bei App-Zugriffen und Transaktionen. Auch zahlreiche andere Online-Dienste, Webseiten und Unternehmensanwendungen, die auf die Cloud-Infrastruktur von Google angewiesen sind, verzeichneten Probleme.
Google räumte die technischen Schwierigkeiten über seine Status-Seiten ein und arbeitete mit Hochdruck an der Behebung des Fehlers. Das genaue Ausmass der internationalen Schäden sowie die Ursache für den Ausfall in der Londoner Rechenzentrumszone wurden weiter analysiert./chd/DP/jha
(AWP)