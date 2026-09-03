Der Indikator liegt damit weiter über der Expansionsschwelle von 50 Punkten. Dies signalisiert einen Anstieg der wirtschaftlichen Aktivität.
«Die Daten für August zeigten eine Verbesserung der Geschäftsbedingungen in der gesamten britischen Dienstleistungswirtschaft», kommentierte Tim Moore, Volkswirt bei S&P Global Market. «Unternehmens- und Konsumausgaben verzeichneten weitere Zuwächse, nachdem sie im zweiten Quartal zurückgegangen waren, was zum stärksten Anstieg des Produktionsniveaus seit April führte.»/jsl/jkr/zb
(AWP)