Die Stimmung in der britischen Industrie hat sich im September etwas aufgehellt. Der Einkaufsmanagerindex von S&P Global stieg zum Vormonat um 1,3 Punkte auf 44,3 Punkte, wie S&P am Montag in London nach einer zweiten Umfragerunde bekannt gab. In einer ersten Umfragerunde waren 44,2 Punkte ermittelt worden. Volkswirte hatten im Schnitt mit einer Bestätigung der Erstschätzung gerechnet.

02.10.2023 11:26